EDU abre licitación por $2.460 millones para culminar obras de la Biblioteca España

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín, a través de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), publicó en la plataforma Secop II el proceso de contratación destinado a culminar las obras del Parque Biblioteca Santo Domingo Savio, antes conocida como Biblioteca España, ubicada en la zona nororiental de la ciudad.

El proceso de selección, que estará habilitado hasta el 11 de noviembre, busca recibir propuestas para la ejecución final del proyecto, luego de más de una década de retrasos y una inversión acumulada que supera los $45.000 millones. La convocatoria se realiza mediante licitación pública y puede consultarse en el Buscador de Oportunidades del Distrito, en la página oficial de la EDU, o directamente a través del Secop II en el enlace oficial: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43231529&isFromPublicArea=True&isModal=False

El presupuesto oficial supera los $2.460 millones para la terminación y puesta en funcionamiento del complejo, mientras que la interventoría contará con un rubro adicional de $490 millones. De manera paralela, la Secretaría de Cultura Ciudadana destina $4.400 millones para la dotación tecnológica y mobiliario, de los cuales $2.400 millones ya han sido ejecutados y los restantes se canalizarán mediante un nuevo contrato en estructuración con la EDU.

El proyecto busca completar los trabajos pendientes, entre ellos la instalación de pasamanos curvos, redes contra incendios, cielos rasos, ventanería cortafuegos, luminarias y adecuaciones de accesibilidad. Según la Administración Distrital, esta intervención permitirá que el espacio cultural cumpla con los más altos estándares de seguridad, accesibilidad y sostenibilidad, garantizando su reapertura a la comunidad en el primer semestre de 2026.

La Biblioteca Santo Domingo Savio es uno de los íconos arquitectónicos más representativos de Medellín y su reactivación marcará el cierre de uno de los procesos de infraestructura cultural más prolongados de la ciudad.