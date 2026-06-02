Tesla pone en operación ocho ultracargadores en Unicentro Medellín

Medellín, Antioquia

La expansión de Tesla en Colombia continúa avanzando con la entrada en operación de una nueva estación de ultracargadores en Medellín. La infraestructura fue instalada en el centro comercial Unicentro y cuenta con ocho posiciones de carga rápida, convirtiéndose en uno de los puntos de recarga más importantes para vehículos eléctricos en el país.

Carga ultrarrápida las 24 horas

La estación está ubicada en el parqueadero de Unicentro Medellín y opera de manera permanente. Los equipos corresponden a la tecnología V4 de Tesla y pueden entregar hasta 325 kilovatios de potencia, permitiendo recuperar cientos de kilómetros de autonomía en pocos minutos.

La apertura de este punto convierte a Medellín en una de las primeras ciudades colombianas en contar con infraestructura oficial de Tesla dentro del despliegue inicial de la red de carga rápida de la marca en el país.

Tarifas con beneficios en horarios de menor demanda

Tesla estableció una tarifa base cercana a los 1.300 pesos por kilovatio hora (kWh) para los usuarios de la estación. Además, la compañía implementó un esquema de precios variables que contempla tarifas más económicas durante las horas valle o de menor utilización, con el objetivo de distribuir mejor la demanda y evitar congestiones en los puntos de carga.

Este modelo ya se aplica en diferentes países donde opera la red de supercargadores y busca incentivar que algunos usuarios programen sus recargas fuera de los horarios de mayor afluencia.



