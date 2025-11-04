En Chocó ya son 40 mil las familias damnificadas en 20 municipios por las inundaciones

Chocó

La gobernación de Chocó entregó un reporte actualizado de las emergencias por las lluvias que afectan ese departamento hace una semana. Con el paso de los días, el número de damnificados aumenta, por lo que una de las prioridades de las autoridades es entregar ayudas humanitarias a las comunidades en 20 municipios que reportan afectaciones por inundaciones. A la fecha se han entregado 30 toneladas de diferentes artículos.

La gobernadora Carolina Córdoba manifestó que la cifra de damnificados ha incrementado y actualmente se tiene más de 83 mil damnificados que conforman 41 mil familias, 271 viviendas destruidas en las cinco subregiones . La mandataria indica que las emergencias no solo se registran a orillas del río Baudó.

“Hemos estado yendo a los municipios de la cuenca alta del río Atrato, porque por allí comenzó la emergencia, pero hoy ya no es solamente de las cuencas altas; hoy ya las cuencas medias y bajas están muy afectadas en las cinco subregiones, en la mayoría de las cuencas fluviales del departamento. Estamos de nuevo en una crisis invernal grave, grave, porque ya está impactando a más de cuarenta mil familias, al porcentaje mayoritario de nuestros municipios, y es masiva porque es al mismo tiempo. Es de manera concomitante”.

También se informó que el Puesto de Mando Unificado sigue activo en articulación con los municipios y el Gobierno Nacional. Además, se mantiene monitoreo constante desde la Sala de Crisis Departamental para la emisión de alertas tempranas.