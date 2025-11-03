Dos campesinos resultaron heridos tras caer en un campo minado en Anorí, Antioquia

Los heridos fueron evacuados con el apoyo de la Fuerza Aérea y trasladados a centros asistenciales. Foto: Ejército.

El Ejército confirmó la evacuación de dos civiles heridos tras pisar un campo minado en la vereda Tacamocho, en Anorí, en el Nordeste de Antioquia. Los campesinos resultaron lesionados al activar explosivos instalados por estructuras armadas ilegales.

Según el reporte de las autoridades, los artefactos fueron puestos por el Frente 36 de las disidencias, al mando de alias ‘Manuel Guaricho’, en una zona utilizada por la comunidad para actividades rurales. Tropas de la Brigada 14, con apoyo de la Fuerza Aérea y bomberos, evacuaron a los heridos y los trasladaron a un centro asistencial.

La comunidad ha insistido en que la región está minada y que estas acciones ponen en riesgo permanente a campesinos y habitantes que deben transitar los caminos veredales para trabajar o movilizarse diariamente.

Hechos similares

Este hecho se suma a otros recientes en el Nordeste antioqueño. En junio pasado, dos jóvenes de 15 y 18 años murieron en esa misma vereda tras activar un explosivo mientras realizaban labores de campo. En esa ocasión, líderes comunitarios advirtieron sobre la reiterada presencia de minas antipersonal en el sector de Tacamocho.

En un trabajo conjunto entre nuestros hombres de la #Brigada14, personal de la @FuerzaAereaCol e integrantes del Cuerpo de Bomberos, se llevó a cabo la evacuación de un personal civil, quienes resultaron heridos a causa de la activación de artefactos explosivos, sobre la vereda… pic.twitter.com/FfomncRDwi — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) November 2, 2025

En San Andrés de Cuerquia, por ejemplo, dos niños de 6 y 8 años resultaron gravemente heridos hace pocos meses también por la explosión de un artefacto; uno de ellos perdió un brazo.

Las comunidades de Anorí y municipios cercanos piden mayor presencia humanitaria y acciones urgentes para desminar las zonas rurales, donde campesinos, niños y jóvenes siguen expuestos en medio de la confrontación armada.