Alcaldesa de Barrios Unidos denuncia amenazas tras evento convocado por propietario de Before Club

Bogotá D. C.

La alcaldesa local de Barrios Unidos, Melissa Morales Cano, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a raíz de una serie de amenazas que afirma haber recibido después de un evento promovido por Before Club, el establecimiento comercial del cual salió Jaime Moreno, el joven asesinado después de una fiesta por Halloween en Chapinero, al oriente de la ciudad.

Andrés Solano, pareja de la representante a la Cámara por Bogotá, María del Mar Pizarro, convocó aquel evento realizado el 21 de junio en el Parque de la Araña en Barrios Unidos. Tanto Solano como Pizarro son propietarios de Before Club, discoteca situada en la av. Caracas #63-86.

En diálogo con Caracol Radio, la alcaldesa aclara que “nunca he instaurado en contra de Andrés”. Morales afirma que el propietario de Before “no me ha amenazado directamente, solo que a partir de un evento que ellos pretendían de disfrazar del derecho a la protesta, pues se dio toda esta ola de comentarios violentos y de discursos de odio incitados a través de las redes, a partir de las redes de Before”.

El evento del que hace referencia Morales es una concentración de unas cuatro mil personas en respaldo a la reforma laboral, de acuerdo con la denuncia interpuesta ante la Fiscalía.

Morales asegura que la “ola de comentarios de odio” proviene de una publicación hecha por Solano en la que discuten cuando la alcaldesa acudió al sitio de la concentración un día antes del desarrollo de la misma para exigir el cumplimiento de la normativa para espectáculos públicos, según indicó.

“Él (Solano) publica con un pedacito de la historia nada más y pues se generan muchos comentarios de odio que él no detiene, no castiga, no sanciona, no denuncia, no rechaza en sus redes sociales”, dijo Morales.

De acuerdo con Morales, la concentración no cumplía con las medidas de seguridad y además tenía fines lucrativos “en ese momento estaban posicionando la marca de Before invitando a DJs, haciendo un rave al aire libre básicamente con la excusa de la protesta o la movilización de los jóvenes a favor de la reforma laboral (...) en un parque con una aglomeración compleja sin un solo extintor, sin una sola medida de seguridad”, complementó, referenciando el decreto 053 del 2023 de la Alcaldía que “es muy enfático en decir cuáles son los límites de la protesta”.

La mandataria local resalta que la denuncia interpuesta ante la Fiscalía el 26 de junio es en contra de un usuario de Instagram quien la habría amenazado en este contexto. No obstante, la alcaldesa menciona que en el diálogo que sostuvo con Solano “no tuvimos éxito, él fue bastante hostil, intimidante con un lenguaje bastante agresivo”.

Morales también expresó su preocupación por la relación de la congresista María del Mar Pizarro con Before y con la manifestación llevada a cabo hace poco menos de cinco meses. Si bien, la alcaldesa dijo que pudo reunirse con ella, afirmó que “ellos no se pronuncian en absoluto, no dicen: ‘Alcaldesa, ¿cómo así? Venga, miramos, este es el usuario...’”

Agrega que no tiene conocimiento del avance de la investigación por parte de la Fiscalía, pero menciona una reunión que sostuvo con la Unidad Nacional de Protección a partir de los recursos hechos para la valoración del riesgo.

La respuesta de Before

En diálogo con Caracol Radio, el abogado de Before, Carlos Lara Castañeda, respondió que no tienen conocimiento de las amenazas denunciadas por Morales y desvinculó al establecimiento de los mensajes de odio que pudieron haber hecho accionistas o socios a través de sus cuentas personales.

En adición, el abogado enfatizó que Before rechaza las amenazas que habría recibido la alcaldesa.