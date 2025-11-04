“Por qué no se fue rápido para la casa”: dueño de discoteca Before Club tras asesinato de joven

Tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, a la salida de Before Club, una discoteca en el norte de Bogotá, los dueños de este establecimiento, María del Mar Pizarro (representante a la Cámara por Bogotá por el Pacto Histórico) y su pareja Andrés Solano, se pronunciaron al respecto.

Lea también: Caso estudiante de Los Andes: detalles sobre Jaime Esteban Moreno, causa de muerte y capturas

A través de las redes sociales de la discoteca, Andrés Solano Bautista subió un video lamentando la situación.

“Yo soy padre, soy padre de dos hijos, y no quisiera que mis hijos salieran de una fiesta y les pasara eso. Les pasara que salieran con diversión, a entretenerse, ni al otro día no llegaran a casa. Eso duele muchísimo y más que nosotros estamos en este gremio de la noche”, aseguró Solano.

Asimismo, Solano procedió a explicar lo que habría ocurrido esa noche e hizo al parecer el mismo recorrido que hizo el joven, tras salir de Before Club, ubicado en la calle 64 con Avenida Caracas.

“Jaime coge hacia abajo, un poco más tarde a eso de las 3 de la madrugada. Es algo muy solo muy peligroso porque es hacia abajo de la Caracas como pueden ver. Pero se va caminando con su amigo tranquilamente porque realmente desde Before no pasa nada o sea, ni peleando allá, ni se vinieron peleando, ni nada por el estilo”, precisó el dueño.

Más información: Galán pide pronta captura del cuarto implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno

Sin embargo, Solano cuestionó la decisión del joven por caminar a esa hora de la madrugada más abajo de la Avenida Caracas, una zona que puede ser peligrosa aún más en esas horas.

“Creo que también es un mensaje un poco de ir entendiendo ¿por qué no cogió un taxi o un Uber tan rápido?… ¿Por qué no se fue rápido para la casa?… ¿Por qué siguió caminando en estas cuadras tan tan desocupadas?”, indicó Solano.

Llamado a la Alcaldía de Bogotá

El empresario aprovechó para cuestionar a la Alcaldía de Bogotá por no habilitar Transmilenio, el sistema de transporte público, hasta altas horas de la noche.

Le puede interesar: Es muy berraco ver cómo la vida de un niño sano termina así: tio de Jaime Esteban Moreno

“No hay otros medios de transporte públicos como un Transmilenio que ayuden a la movilidad y ayuden un poco a quitarle el peso al taxi y al Uber. Entonces, obvio, se congestiona, de pronto el hombre estaba como intentando coger un transporte y dijo, bueno, no me salió nada, me voy caminando”, indicó el empresario.

Es por eso que Solano aprovecha también la oportunidad para hacerle un llamado al Distrito de garantizar la seguridad sobre todo para los gremios de discotecas y bares que funcionan primordialmente en la noche.

“Es un llamado a seguirnos comportando un poco mejor hacer desde Before, desde la alcaldía, desde los clubes, algún llamado que tenemos es que también seguir dando lo mejor de nosotros, no todos somos perfectos, seguir mejorando en la seguridad, en poder brindar mejores garantías para la noche, y que no se sigan repitiendo estas historias”, sostuvo Solano.