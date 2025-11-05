Fiscalía imputa homicidio agravado a Juan Carlos Suárez por crimen de Jaime Esteban Moreno en Bogotá

Ante el Juez 37 de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación imputó el delito de homicidio agravado en calidad de coautor a Juan Carlos Suárez Ortiz, único capturado por el crimen de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven de 20 años, estudiante de la Universidad de Los Andes, vilmente asesinado tras una fiesta de Halloween.

Lea también: ¿Quién es Juan Carlos Suárez? presunto asesino del estudiante de la Universidad de los Andes

La golpiza inició a las 3:25 am

La noche del 31 de octubre el estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes departía con amigos en la discoteca Before Club. Y, al salir del sitio fue interceptado por un grupo de cuatro disfrazados que lo agredieron causándole un trauma craneoencefálico severo que derivó en su homicidio.

La fiscal a cargo de la investigación detalló que la golpiza inició a las 3:25 am, dejándolo en grave estado de salud, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Simón Bolívar.

“Ingresó en un contexto de politraumatismo secundario a múltiples golpes contundentes en cara, cráneo y tórax (…) presentaba un paro cardiorrespiratorio”.

Agregó: “se declara su fallecimiento por tratarse de una muerte violenta secundaria a agresión”.