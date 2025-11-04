Abogado de caso Jaime Esteban: responsable podría enfrentar 25-50 años de cárcel por homicidio agravado

Bogotá se encuentra conmocionada por el brutal asesinato de Jaime Esteban Moreno, un estudiante universitario, a manos de dos agresores. Uno de ellos, Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, ya ha sido capturado, mientras que el segundo, cuya identidad aún se desconoce, permanece prófugo.

La familia de la víctima, representada por el abogado Camilo Rincón, exige justicia y celeridad en la captura del segundo implicado. El abogado Rincón, en entrevista con 10AM de Caracol Radio, detalló los escalofriantes momentos previos al homicidio.

Según su relato, Jaime Esteban y un amigo salieron de un establecimiento comercial tras una discusión. Al no conseguir transporte, se dirigieron a un OXXO, donde fueron interceptados por los agresores. “Juan Carlos Suárez Ortiz le propina un puño a la altura del cuello en la parte trasera, lo que popularmente conocemos como nuca”, afirmó, describiendo el inicio de la agresión.

La secuencia de eventos, captada por cámaras de seguridad muestra cómo la agresión escaló. Tras el incidente en el OXXO, los jóvenes intentaron retirarse, pero fueron nuevamente interceptados en la calle 64 con carrera 15. Fue en este punto donde “Juan Carlos Suárez Ortiz y el hoy prófugo de la justicia deciden terminar con la vida de Jaime Esteban Moreno Jaramillo”, sentenció el abogado.

Noticia en desarrollo