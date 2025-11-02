Caso estudiante de Los Andes: detalles sobre Jaime Esteban Moreno, causa de muerte y capturas

Jaime Esteban Moreno, un estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Andes, perdió la vida tras una brutal golpiza a la salida de un bar en Barrios Unidos, al noroccidente de Bogotá.

Este suceso, ocurrido en la víspera de Halloween, conmocionó la opinión pública por el caso de Luis Andrés Colmenares​​ ocurrido el 31 de octubre de 2010 y, puso en marcha una investigación que ya arroja las primeras capturas.

La cronología de este caso comienza la noche del pasado jueves 30 de octubre. Jaime Esteban Moreno, de tan solo 20 años se encontraba en una fiesta de disfraces en el sector de Barrios Unidos. A la salida del establecimiento, se desató una riña que culminó con el joven gravemente herido.

Causa de muerte

Tras la agresión, el joven fue trasladado al Hospital de Chapinero, donde ingresó con un trauma craneoencefálico severo, según el reporte de la Subred Norte de la secretaria de salud. Posteriormente, fue remitido al Hospital Simón Bolívar, donde recibió atención en el servicio de neurocirugía y después, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). A pesar de los esfuerzos médicos, el joven murió un paro cardiorrespiratorio y falleció en el transcurso del 31 de octubre.

El dictamen médico concluyó que la muerte del joven se trató de un presunto homicidio, ya que presentaba un trauma craneoencefálico severo y sangrado profuso por nariz y boca.

Avance en investigación y capturas

Las autoridades lograron la captura de tres personas presuntamente implicadas en el crimen. Un testigo entregó información clave que permitió detener a los presuntos responsables del crimen.

Este domingo, 2 de noviembre, un juez de control de garantías legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, quien, según la Fiscalía, estaría directamente relacionado con la muerte de Jaime Esteban Moreno.

Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso presentó elementos materiales probatorios y de responsabilidad que lo vinculan con la muerte de Jaime Esteban Moreno.

No obstante, todas las capturas no se mantuvieron. Las ciudadanas venezolanas Bertha Parra y Paola Fernández, también detenidas en relación con el caso, fueron puestas en libertad. La Fiscalía no encontró, hasta el momento, pruebas o elementos que las vincularan con el crimen.

Si bien los detalles específicos sobre el rol de cada detenido y las circunstancias exactas que llevaron a la muerte del estudiante se mantienen bajo reserva judicial, la Fiscalía ha manifestado su intención de esclarecer los pormenores del suceso.

Un prometedor estudiante apasionado por la programación

La familia de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, destrozada por la pérdida, ha emitido un comunicado expresando su profundo dolor y exigiendo justicia. “Hoy nos enfrentamos al peor dolor que un padre, una madre, unos abuelos y su núcleo familiar puede experimentar, nuestro amado hijo ha dejado este mundo en medio de unos hechos completamente violentos y desmedidos”, manifestaron.

En el comunicado, los padres recordaron a Jaime como el hijo mayor, un estudiante brillante que cursaba séptimo semestre de ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes. Destacaron su talento en la programación y su pasión por el ajedrez, siendo parte de la selección de la universidad. “Hemos perdido un ser maravilloso e irreemplazable. Único auténtico católico y dejó una familia totalmente destruida le cortaron sus sueños sus planes sus proyectos. No comprendemos como un ser tan especial, perdiera la vida en un ataque tan brutal”, lamentaron.

La familia insistió en un llamado a la justicia: “para el esclarecimiento de los hechos, oramos para que se haga justicia y que en este caso los responsables reciban todo el peso de la Ley”.

El próximo miércoles 5 de noviembre, a las 9:00 a.m., se llevará a cabo la continuación de las audiencias concentradas, en las que se realizará la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra Suárez Ortiz.