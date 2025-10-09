Barrios Unidos tendrá 10 calles pavimentadas con recursos de la Alcaldía de Cartagena

En la zona de Barrios Unidos, donde viven comunidades trabajadoras y de gran crecimiento urbano, la transformación es una realidad. Colombiatón, Flor del Campo, Bicentenario, Villas de Aranjuez o La India, hoy avanzan gracias a las 10 obras viales ejecutadas por el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz, a través de la Secretaría de Infraestructura del Distrito.

De esas 10, dos fueron terminadas y las otras ocho se encuentran en etapa final, a punto de ser finalizadas y entregadas a sus residentes.

En Bicentenario , los avances son evidentes. La Carrera 114A ya cuenta con 122 metros lineales pavimentados, a la espera de los últimos andenes para su entrega. Y en la Carrera 112, vía de acceso al colegio AIOTU, se construyeron 138 metros de pavimento rígido que pronto estarán listos para su uso.

En Flor del Campo , a finales de mayo pasado el alcalde Dumek Turbay entregó la Carrera 106, que da acceso al colegio Clemente Manuel Zabala, beneficiando a más de 1.400 estudiantes y decenas de familias. Esta obra, de 200 metros lineales, se complementa con la construcción de la Transversal 75, que mejora la conectividad interna del barrio.

En Colombiatón , tres calles avanzan en su etapa final: la Transversal 70, con 160 metros pavimentados paralelos al canal pluvial; la Carrera 112, de 110 metros en forma de L que da acceso a la casa comunal; y la Transversal 62A, de 145 metros, que conduce al colegio Fe y Alegría. Todas están próximas a su culminación y entrega oficial.

En Villas de Aranjuez , la recuperación de la Carrera 126, su vía principal, marca un antes y un después para la comunidad. Durante años estuvo deteriorada e intransitable, pero hoy avanza la construcción de sus más de 160 metros lineales contemplados de pavimento nuevo. Además, se construyen 80 metros adicionales en la Carrera 122, una calle paralela que refuerza la conectividad del sector y sirve de acceso al nuevo CDI.

Y a este panorama de progreso se suma la Urbanización India Catalina , donde se ejecuta una intervención determinante: la pavimentación de la Carrera 106, con más de 300 metros lineales y un sistema hidráulico especializado que controla las históricas inundaciones en la zona aledaña a la cancha y la iglesia. La obra ya supera el 95% de avance y pronto será entregada a la comunidad.

Con estas 10 obras, el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz sigue consolidando el desarrollo urbano de Barrios Unidos. Allí, donde antes había polvo, barro y calles en tierra, hoy hay progreso, accesos dignos y bienestar. Porque con Dumek Turbay, la transformación de los barrios es Diciendo y Haciendo.