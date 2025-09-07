Accidente en Floridablanca: camioneta de empresa de Bogotá dejó un muerto y cinco heridos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bucaramanga

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este sábado 6 de septiembre en la Transversal del Bosque, sentido Anillo Vial – Fosunab, frente a la estación de Bomberos en Floridablanca.

El hecho dejó como saldo la muerte del motociclista Anderson Báez Mendoza, de 25 años, quien fue arrastrado por más de 500 metros por una camioneta de placas LYL 803 de Cota (Cundinamarca) marca Toyota Fortuner, de alta gama.

El propietario es una persona jurídica de una empresa de Bogotá.

“Un ciudadano se cayó de la moto solo. Varios conductores de moticletas y un vehículo pararon a ayudarlo. Cuando una camioneta de color blanco pasó por el lugar y embistió a las personas que estaban en este sitio. Uno de los motocicletas que estaba ayudado fue arrastrado por la defensa hasta chocar contra el separador de la vía”, explicó en Caracol Radio Jahir Andrés Castellanos Prada, director de Tránsito y Transporte de Floridablanca.

En el siniestro se vieron involucradas cinco motocicletas y dos camionetas. Todos los vehículos fueron inmovilizados y puesto ante la Fiscalía.

Una de ellas fue la que ocasionó la tragedia, atropellando a varios motociclistas y generando un choque en cadena que dejó además cinco personas lesionadas; quienes fueron trasladados de urgencia al Hospital Internacional de Colombia (HIC) y a la Clínica La Riviera.

Testigos señalaron que el conductor responsable, tras causar el accidente, abandonó la camioneta y huyó en un taxi, dejando la escena en completo caos y consternación entre los presentes.

Autoridades de Tránsito y la Fiscalía ya adelantan las investigaciones para dar con su paradero y esclarecer las circunstancias del hecho.

“Al estar fugado fue imposible determinar si estaba bajo efectos de sustancias alcohólicas o alucinógenos, la prueba se puede hacer 24 horas después pero se desconoce el paradero. Pero se le imputan delitos por lesiones personales a 5 personas y homicio culposo”, agregó el director de Tránsito.

Hicieron un llamado a la ciudadanía para aportar información que permita ubicar al responsable, mientras familiares y amigos de Anderson Báez exigen justicia por lo ocurrido.