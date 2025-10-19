Accidente en la vía Manizales- Bogotá dejó por lo menos seis personas lesionadas

Manizales

Un accidente de tránsito se registró durante el comienzo de la tarde de este sábado 18 de octubre en la vía que comunica a Manizales con el Magdalena Medio y posteriormente con la capital de la república.

“ En el kilómetro 41 un vehículo tipo turbo chocó contra un bus intermunicipal, donde los organismos de socorro trasladaron 6 personas a centros asistenciales de la ciudad de Manizales”, dijo Rivera El siniestro se registró en el sector de Sabinas donde un bus de servicio público de La Empresa Arauca chocó contra un camión tipo turbo.Primeras informaciones de los organismos de socorro que atendieron la contingencia reportan que, como consecuencia de la colisión, seis personas sufrieron lesiones de gravedad.