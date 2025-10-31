Grave accidente de tránsito en el occidente de Bogotá: dos motociclistas muertos

Bogotá D. C.

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana del viernes 31 de octubre en la localidad de Engativá, al occidente de la ciudad, entre un bus del transporte público, un vehículo particular, un furgón y tres motocicletas.

Dos motociclistas perdieron la vida, mientras que el automóvil involucrado terminó volcado sobre la vía como consecuencia de la fuerza del impacto. Se reportan tres lesionados.

#BOGOTÁ | Autoridades cierran calle 63 con carrera 98, sentido Oriente - Occidente, debido a un accidente de tránsito entre automóvil y motociclistas. El equipo de criminalistica adelanta las labores y Tránsito recomienda tomar la Calle 80 o la Avenida Chile como rutas alternas.… pic.twitter.com/nOg4rhb8ZO — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 31, 2025

Este siniestro se produjo sobre la avenida José Celestino Mutis con Carrera 98 por el barrio Álamos.

Algunos ciudadanos apuntan que el conductor del vehículo se encontraría en estado de embriaguez; no obstante, las autoridades que identificaron al hombre como Edwin Delgado, aún no lo han confirmado, mientras continúan las investigaciones por el caso, con la atención de funcionarios de Tránsito Bogotá y criminalística.

El teniente coronel de la Policía Metropolitana de Bogotá, John Silva, dijo que el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía para esclarecer las causas de origen del accidente.

Conductor del automóvil habría participado en rodada de Halloween

De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, dicho automóvil habría hecho parte de una rodada por Halloween durante la noche del 30 de octubre.

El coche, un Volkswagen blanco de placa MKT407, fue visto en una rodada organizada por promotores de piques en Bogotá a través del contenido difundido por redes sociales por las personas que están detrás de estos eventos.

Estas personas visitaron pueblos cercanos a Bogotá y también fueron a una discoteca en la Zona T. El carro iba adornado de luces, lo que indicaría que sería uno de los organizadores de la rodada según las autoridades.

Caos en la movilidad por el accidente

Las autoridades despejaron la zona en la que tuvo lugar el siniestro, por tanto, múltiples personas que se desplazaban a sus lugares de estudio o de trabajo, tuvieron que movilizarse a pie mientras se restablecía la normalidad del paso.

Cabe agregar que, a corte de septiembre, se registran 378 siniestros graves, con lesionados o fallecidos, en la capital durante lo corrido de este año. Este dato presenta una tendencia similar a la de 2024, en el que se registraban 418 siniestros de este calibre según datos de la Secretaría de Movilidad.