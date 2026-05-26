Por elecciones suspenden permisos para porte de armas en Bogotá y Cundinamarca

La Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional expidió una nueva resolución, mediante la cual suspende la vigencia de los permisos especiales para el porte de armas de fuego y armas traumáticas expedidos a personas naturales y jurídicas, con ocasión de las elecciones a la Presidencia de la República.

La disposición regirá para Bogotá, los municipios de San Juanito y El Calvario, en el departamento del Meta, y el departamento de Cundinamarca, con excepción de los municipios de Medina y Paratebueno.

Esta medida se aplicará salvo las excepciones contempladas en la ley, entre las que se encuentran los permisos expedidos a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el Inpec, Migración Colombia, la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de Inteligencia, las empresas de vigilancia y seguridad privada y las misiones diplomáticas acreditadas en el país. Así mismo, la excepción cobija al personal activo y a los veteranos de la Fuerza Pública, así como a los profesionales oficiales de la reserva, entre otros.

En caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, se mantendrá la suspensión de los permisos para el porte de armas de fuego y armas traumáticas en la jurisdicción señalada en la resolución y bajo las mismas excepciones, desde las 06:00 horas del sábado, 20 de junio de 2026, hasta las 06:00 horas del lunes, 22 de junio de 2026.