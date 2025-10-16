Cierre de la Avenida Rojas en Bogotá por accidente de tránsito

Hacia las 5:30 de la mañana de este jueves 16 de octubre se presentó un accidente de tránsito en el occidente de Bogotá que dejó un motociclista muerto.

El incidente, entre un bus zonal de Transmilenio y un motociclista, ocurrió exactamente en la localidad de Engativá, en la Avenida Rojas con calle 55 sentido norte-sur.

Esto ocasionó el cierre de la vía mientras el equipo de criminalista realizaba el levantamiento del cuerpo, lo que generó gran congestión vehicular.

Las autoridades de tránsito regularon la movilidad para que los conductores tomaran vías alternas como la Calle 63 y Avenida Boyacá.

Bogotá amaneció este jueves con lluvias y el piso mojado, por lo que la Secretaría de Movilidad pidió a los conductores manejar con precaución.