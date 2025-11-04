María del Mar Pizarro, de Before Club: los ojos deben estar en negligencia de la Alcaldía, no en mí

Un lamentable suceso ha conmocionado a Bogotá, tras el asesinato de Jaime Esteban Moreno, un estudiante de la Universidad de Los Andes, a varias cuadras de Before Club, un bar ubicado en la localidad de Barrios Unidos, al noroccidente de Bogotá.

La representante a la Cámara y dueña del establecimiento, María del Mar Pizarro ha salido al paso de las acusaciones, buscando aclarar la situación y desvincular a su negocio de los hechos violentos.

Pizarro enfatizó que el incidente no ocurrió en Before Club, sino a varias cuadras y destacó la colaboración del local con la justicia. “Gracias a los videos de seguridad del establecimiento se ha podido, pues, al parecer, se puede esclarecer la identidad del el fugitivo”, afirmó la representante.

Sin embargo, la controversia se ha centrado en lo ocurrido en la discoteca antes del fatal desenlace. Circulan versiones sobre una posible sobreventa de boletas y un ambiente de tensión. Al respecto, Pizarro declaró: “hay que dejar muy claro que Before no tiene nada que ver con los hechos acontecidos”.

Lea más: Es muy berraco ver cómo la vida de un niño sano termina así: tío de Jaime Esteban Moreno

“Nunca fue una riña violenta porque el bar los hubiera extraído”

La representante también sugirió que se está intentando desviar la atención del crimen “utilizando, digamos, razones políticas, porque debido a mi posición política se ha querido incriminar a la discoteca cuando no tuvo nada que ver”.

Sobre el altercado dentro del bar, Pizarro aseguró que “si ellos, digamos, que tuvieron algún altercado, nunca fue una riña violenta porque el bar los hubiera extraído”. Añadió que “es gracias a los sistemas de seguridad que eh se puede esclarecer quizás eh la identidad del prófugo”.

Pizarro también criticó la situación de seguridad en Bogotá, señalando que “los homicidios han aumentado en 18.5%” entre 2024 y 2025. Además, cuestionó la respuesta de las autoridades, indicando que “la ambulancia tardó más de media hora” en llegar al lugar de los hechos.

Noticia en desarrollo