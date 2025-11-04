Galán pide pronta captura del cuarto implicado en la muerte de Jaime Esteban Moreno

El alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán se pronunció en su cuenta de X, sobre el asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, el joven estudiante de Los Andes, que perdió la vida durante una riña el pasado viernes 31 de octubre en la madrugada.

El mandatario afirmó que la víctima “tenía una vida por delante que le fue arrebatada como resultado de una agresión cobarde”.

Además, indicó que les pidió a las autoridades intensificar las labores que condujeran a los responsables y esclarecer lo ocurrido. “le pedí a la Policía Metropolitana de Bogotá que en conjunto con el CTI, responsable directo de la investigación del caso, se intensifique la búsqueda y captura del otro responsable directo de la agresión”, reiteró Galán.

Asimismo, Galán, apenas se conoció el reporte del caso, el joven fue trasladado para recibir atención médica mientras las autoridades adelantaban las labores de identificación de los agresores. En el proceso fueron capturados un hombre y dos mujeres, quienes más tarde quedaron en libertad durante la audiencia de legalización.

Por último, Galán se solidarizó y se comprometió a dar resultados en este caso para que no haya impunidad.

“A la familia de Jaime Esteban Moreno, toda mi solidaridad. Cuenten con mi compromiso para que este crimen, que hoy enluta a nuestra ciudad, no quede impune y que los responsables paguen”, puntualizó.