Es muy berraco ver cómo la vida de un niño sano termina así: tio de Jaime Esteban Moreno

En medio de un profundo dolor la familia de Jaime Esteban Moreno, el joven de 21 años asesinado durante las celebraciones de Halloween en el norte de Bogotá, breaking el silencio para pedir justicia y recordar la vida del “chino sano” y “ser humano bonito” que fue arrebatado de manera violenta.

En una entrevista con 6AM de Caracol Radio, Luis Alfonso Jaramillo, tío de la víctima, recibió con agradecimiento las muestras de solidaridad y, con la voz quebrada por la emoción, se refirió al vacío irreparable que ha dejado esta tragedia en Bogotá.

“Gracias por sus palabras y por expresar esta solidaridad en estos momentos con nuestras familias”, fueron las primeras palabras de Jaramillo, quien desde un principio aclaró que la información con la que cuenta la familia es, en gran medida, la misma que ha circulado en los medios. “Hemos venido armando un poco el rompecabezas con cada noticia”, afirmó, destacando la colaboración que han tenido con Juan David, el amigo que acompañaba a Jaime Esteban en el momento de los hechos.

Un joven tranquilo, de familia y principios

Al ser interrogado sobre cómo pudo sucederle algo tan terrible a un joven descrito por todos como ejemplar, Jaramillo coincidió en el perfil de su sobrino. “Efectivamente era un joven calmado, tranquilo, no problemático, dedicado a sus estudios universitarios, al ajedrez que le apasionaba, al fútbol como hincha”, relató, pintando el retrato de un muchacho de hogar, formado en valores y con un promisorio futuro.

El dolor se intensifica al contrastar esa vida de buenos principios con la brutalidad de su final. “Era de una comunidad bartolina, de muy buenos principios, como usted lo dijo, de familia, del hogar”, añadió, haciendo referencia a su formación en el Colegio San Bartolomé de la Merced, institución de la comunidad jesuita conocida por forjar “caballeros”.

La investigación: un agresor fugivo y la confianza en las autoridades

Sobre el estado de la investigación, el tío de Jaime Esteban Moreno confirmó que la familia no posee información privilegiada más allá de lo conocido públicamente. Se refirió específicamente al principal sospechoso, el hombre vestido de negro que aparece en los videos y que permanece fugivo. “Las imágenes no son muy nítidas… Realmente no tenemos un señalamiento sobre esa persona”, explicó, aclarando que no saben si este individuo era o no estudiante de la Universidad de los Andes, alma máter de la víctima.

Respecto a las tres personas capturadas inicialmente –Juan Carlos Suárez Ortiz y dos mujeres–, Jaramillo señaló que, según su entendimiento, Suárez “no era ni siquiera de la carrera de Jaime, no era del grupo de amigos de él”. Sobre las mujeres, indicó que, tras la audiencia, quedaron en libertad y que se desconoce cuál fue su rol exacto en los hechos. La familia ha optado por un perfil bajo para no “interrumpir o entorpecer las labores de la Fiscalía y la Policía Judicial”.

“Confiamos plenamente en que la justicia está haciendo lo que debe hacer y creemos que lo está haciendo”, afirmó con esperanza, aunque no ocultando la angustia.

El amigo que lo acompañó hasta el final y el gesto humano de un reciclador

Durante la entrevista, se aclaró un punto crucial visto en los videos: la persona que intenta calmar los ánimos y que luego acompaña a la víctima es Juan David, el amigo de Jaime Esteban. “Él es quien pide el auxilio en la línea 123, quien lo acompaña, una vez cae ahí en el piso y queda inconsciente, espera la patrulla, de hecho, se sube a la patrulla con él y es quien finalmente trata de evitar esto, que no lo logra, y se va con él al Hospital de Chapinero”, detalló Jaramillo.

También se refirió al conmovedor gesto del reciclador que se ve en las grabaciones y que, movido por su humanidad, se acercó a ayudar. “Lo único que sabemos es lo que salió ayer, y es que este personaje reciclador se dirige al hospital… a informar la situación”, comentó. Sobre la demora en la llegada de la policía, expresó la dificultad de juzgar en medio del dolor: “Es muy difícil para nosotros, como familia, entender esa situación… La policía, desde mi punto de vista personal, atiende la situación y la hace lo humanamente posible”.

La conversación concluyó con un mensaje de agradecimiento a los medios de comunicación y a la sociedad en general por el apoyo recibido. “Es evidente que esto nos hace sentir que no estamos solos”, afirmó Luis Alfonso Jaramillo.