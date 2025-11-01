Tres capturados por muerte del estudiante de Los Andes en Halloween: lo que se sabe del caso

Colombia

El amanecer del 31 de octubre comenzó con una tragedia en el norte de la capital. Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, fue hallado con graves lesiones en la calle 64 y murió horas después en un centro asistencial.

El teniente coronel Jorge Ariza, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que una patrulla acudió al llamado de emergencia y encontró al joven tendido en la vía pública.

“Se evidencia a un ciudadano tendido en vía pública con unas lesiones en su cuerpo. Se activan todos los protocolos y esa persona es trasladada a un centro asistencial”, informó el oficial.

En el lugar, un testigo entregó información clave que permitió detener a tres presuntos responsables.

“En ese lugar se encuentra un testigo el cual nos informa la presunta acción de tres personas. La zona de atención logra la captura de ellas; entre ellos están dos mujeres de nacionalidad extranjera y un ciudadano”, detalló Ariza.

Las tres personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente por el delito de lesiones personales, aunque el caso podría ser reconfigurado tras la muerte del joven. El CTI de la Fiscalía asumió las investigaciones para establecer las circunstancias exactas de la agresión.

Impacto en la comunidad universitaria y reacciones en redes

El fallecimiento de Moreno Jaramillo generó consternación en la comunidad universitaria y en redes sociales, donde varios usuarios recordaron el caso de Luis Andrés Colmenares, también estudiante de Los Andes, quien murió un 31 de octubre de 2010.

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés, escribió en la red X:

“¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho”.

Colmenares agregó: “Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida”.

El Distrito reportó una jornada “tranquila” de Halloween

Pese a la conmoción por este caso ocurrido en la madrugada, el secretario de Seguridad, César Restrepo, destacó que la noche de Halloween —ya entrada la jornada del 31 y la madrugada del 1 de noviembre— transcurrió con normalidad en la capital.

“La noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre han sido tranquilas para Bogotá. Esa tranquilidad derivada de una disminución en los eventos críticos y la no ocurrencia de hechos violentos de representatividad”, afirmó.

Restrepo agradeció el cumplimiento de las normas por parte de la mayoría de motociclistas, aunque reportó sanciones significativas.

“Lastimosamente, algunos ciudadanos siguen desafiando la ley, lo que nos ha llevado a tener que imponer más de 850 comparendos y cerca de 560 inmovilizaciones de motocicletas”, puntualizó.

Investigación en curso y llamado a la convivencia

Mientras el CTI avanza en las pesquisas, la ciudad sigue atenta a los resultados judiciales del caso de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, cuya muerte ha reabierto el debate sobre la violencia entre jóvenes y la responsabilidad ciudadana en el espacio público.

El Distrito reiteró su llamado a una Bogotá donde “todos quepan”, en palabras del secretario de Seguridad, y en la que las celebraciones y la vida nocturna no terminen marcadas por la intolerancia o la tragedia.