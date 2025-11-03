Caso Jaime Esteban Moreno: Petro pide entregar información sobre los responsables de su muerte

Colombia

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, quien perdió la vida tras recibir una golpiza en la madrugada del pasado 31 de octubre.

Desde su cuenta de X el jefe de estado publicó un video en el que se evidencia cómo ocurrió el ataque y pidió a quienes tengan información sobre los responsables de ocasionar su muerte, entregarla a las autoridades.

“Quienes conozcan a estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades”.

Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

Sumado a esto el mandatario le respondió a la concejal de Bogotá, Sandra Forero, quien también desde X solicitó a la Secretaría de Gobierno de Bogotá que verifique si el bar Before Club, en el que se encontraba el joven Jaime Esteban Moreno antes de perder la vida, cumple con las normas de ruido y los horarios de cierre.

“Solicito a la @GobiernoBTA se realice IVC inmediatamente y verifiquen que cumple con las normas de ruido, horas de cierre, etc? Y al @MinTrabajo una verificación del estado de sus empleados y sus afiliaciones a seguridad social”.

El presidente Gustavo Petro le pidió a Forero que no utilice la muerte del joven Jaime Esteban Moreno en Bogotá, cuyas causas aseguró deben ser investigadas con eficiencia por la Fiscalía. Agregó el mandatario que “es abusivo y violento también, dado que las personas que menciona nada tienen que ver con el crimen”.