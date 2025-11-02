Capturan en Antioquia a dos aliados de ‘Primo Gay’, uno de los jefes de las disidencias de las Farc

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó la captura de dos integrantes de un grupo criminal que operaba en el municipio de Toledo, en el Norte de Antioquia, y que estaba dedicado a extorsionar a trabajadores de Hidroituango y contratistas de EPM.

El operativo se realizó en la vereda Miraflores, donde tropas del Ejército, con apoyo de la Policía, detuvieron a los delincuentes que actuaban al servicio de alias ‘Primo Gay’, integrante de las disidencias de alias ‘Calarcá’.

Según las autoridades, los capturados serían responsables de terrorismo, extorsión, intimidación a la comunidad y violencia selectiva en el Norte del departamento, donde buscaban ejercer el control del territorio.

Durante el procedimiento fueron incautados un fusil, armas cortas, munición y elementos de intendencia utilizados para sus actividades criminales.

Extorsiones a la población

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, la operación golpea directamente la estructura extorsiva que presionaba económicamente a personal vinculado al proyecto Hidroituango, así como a comerciantes, ganaderos y transportadores de la región.

Además, las autoridades señalaron que esta acción frustró planes terroristas con explosivos y drones, similares a los utilizados en ataques recientes que dejaron como víctimas a dos militares.

El Gobierno Nacional aseguró que continuarán las operaciones ofensivas contra las disidencias de las Farc para proteger a las comunidades y evitar que los grupos armados ilegales impongan terror en la región.