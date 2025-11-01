Refuerzan control a centros estéticos irregulares en Antioquia ante aumento de malos procedimientos

La Gobernación de Antioquia intensificó los controles a centros estéticos que realizan procedimientos sin autorización en el departamento, tras el incremento de denuncias y operativos contra establecimientos y personas que practican cirugías de forma ilegal.

Según la Secretaría de Salud, en 2024 se impusieron 29 medidas de vigilancia y control a lugares que ofrecían procedimientos estéticos sin habilitación. En lo corrido de 2025, ya son 22 las medidas aplicadas y 69 quejas recibidas por la misma situación.

Las visitas de inspección continúan en diferentes municipios con el propósito de detectar y sancionar consultorios o viviendas donde se estarían realizando intervenciones sin cumplir normas sanitarias ni contar con personal médico certificado.

El subsecretario de Protección Social de Antioquia, Adrián Castro Alzate, contó que la estrategia de control se desarrolla en coordinación con la Fiscalía, encargada de investigar penalmente a quienes ofrecen procedimientos estéticos sin autorización.

¿Y los operativos?

Como parte del fortalecimiento del control, en noviembre del año pasado la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín crearon un grupo especial de investigación para identificar clínicas clandestinas y operadores sin licencia. En esos operativos, 18 centros estéticos fueron cerrados por incumplir normas sanitarias.

Recientemente, la Fiscalía judicializó a tres mujeres señaladas de realizar intervenciones sin formación médica ni condiciones adecuadas en viviendas convertidas en estéticas improvisadas. Según la investigación, promocionaban en redes un procedimiento llamado “lipólisis láser con transferencia glútea” y atendieron al menos 48 mujeres en barrios de Medellín como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. 24 víctimas denunciaron infecciones, deformidades y afectaciones funcionales tras las intervenciones.

La Secretaría de Salud de Antioquia pidió a la ciudadanía a verificar que los establecimientos estén autorizados antes de someterse a cualquier procedimiento estético y habilitó el correo gestiondocumental@antioquia.gov.co para recibir reportes sobre prácticas irregulares en el departamento.