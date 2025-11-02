Capturan en Antioquia a dos narcos pedidos en extradición, tendrían nexos con el Clan del Golfo

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanza el proceso para su entrega a Estados Unidos. Foto: Policía Nacional.

Dos presuntos narcotraficantes buscados por la justicia de Estados Unidos fueron capturados en Antioquia en operativos simultáneos en Medellín y Rionegro. Se trata de Iván Antonio Chaverra Montes, alias ‘Cara Negra’, y Fernando Vergara Palacios, alias ‘Pechibola’, señalados de coordinar rutas internacionales para el envío de cocaína hacia Norteamérica.

Las detenciones fueron realizadas por la Policía Nacional y la Fiscalía, con apoyo de la DEA, tras una investigación que los vincula como piezas clave en redes logísticas que movían cargamentos desde Urabá y el Chocó hacia Panamá, Honduras y México, para su posterior ingreso a territorio estadounidense. Ambos son solicitados por la Corte del Distrito Este de Texas por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.

Alias ‘Cara Negra’ fue capturado en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro cuando llegaba desde San Pedro Sula, Honduras, con escala en El Salvador. Según las autoridades, actuaba como intermediario entre estructuras del Clan del Golfo y carteles mexicanos, y sería hombre de confianza de alias ‘Media Arepa’, primo de ‘Chiquito Malo’, uno de los principales cabecillas de esa organización criminal.

Más detalles

Horas después, en el barrio Laureles de Medellín, fue detenido alias ‘Pechibola’, señalado de coordinar envíos mensuales de hasta tres toneladas de cocaína desde Urabá y el Chocó. Según la investigación, era quien abastecía a ‘Cara Negra’ y tenía conexiones en Centroamérica. Es hermano de Bravo Vergara Palacios, extraditado a Estados Unidos en 2024 desde Costa Rica.

Con estas detenciones, suman 26 los capturados con fines de extradición en Colombia durante 2025 por investigaciones ligadas al tráfico transnacional de drogas. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanza el proceso para su entrega a Estados Unidos.