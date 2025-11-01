Unidad de Víctimas entregó 42 toneladas de ayuda humanitaria a las familias desplazadas en Briceño

En lo corrido del año más de 4.000 familias han sido atendidas en el departamento tras desplazamientos y confinamientos. Foto: Unidad de Víctimas.

La Unidad para las Víctimas entregó más de 42 toneladas de alimentos y elementos básicos para el hogar a las 2.156 personas afectadas por el desplazamiento masivo en Briceño, en el Norte de Antioquia.

Las ayudas buscan garantizar la atención humanitaria y facilitar el retorno voluntario de las familias que abandonaron sus viviendas en medio de amenazas del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

La distribución de las ayudas se realizó en 23 veredas del municipio y se extendió hasta este viernes 31 de octubre, con apoyo de la Alcaldía de Briceño y la Asociación de Juntas de Acción Comunal. El objetivo es asegurar la subsistencia mínima de las familias durante las próximas semanas que terminarán de volver a la normalidad.

Protocolos de emergencia

Según informó Maribel de la Valvanera López Zuluaga, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Antioquia, en lo corrido del año más de 4.000 familias han sido atendidas en el departamento tras desplazamientos y confinamientos provocados por el conflicto armado. Se han registrado 28 emergencias masivas, principalmente en el Bajo Cauca, Nordeste y Norte.

Según los protocolos de emergencia, las alcaldías son las primeras en responder, y cuando sus recursos no son suficientes, interviene la Unidad con ayuda humanitaria en especie o dinero.