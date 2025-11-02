Rescatan a niña de 4 años en presunto caso de abandono en una vivienda en Medellín

La menor de edad fue dejada a disposición de las autoridades competentes para garantizar su protección. Foto: Policía.

Una niña de cuatro años fue rescatada en un aparente caso de abandono dentro de una vivienda en el barrio Laureles, en el occidente de Medellín. El hecho fue atendido por uniformados del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana, quienes llegaron al lugar tras recibir una alerta ciudadana.

Con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Medellín y patrullas del cuadrante, ingresaron al inmueble y encontraron a la niña sola. De acuerdo con las autoridades, la niña fue retirada del lugar y puesta bajo custodia para el restablecimiento de sus derechos.

Protección e investigación

El comandante de la Policía Metropolitana, general William Castaño, destacó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) asumió el caso mientras se adelantan las verificaciones sobre las condiciones en las que permanecía la menor de edad y las circunstancias que llevaron a la presunta situación de abandono.

“Se logró rescatar a la menor de edad que se encontraba dentro de una vivienda, los uniformados con profesionalismo y sensibilidad humana garantizaron la protección de la niña, dejándola bajo custodia de la comisaría para el restablecimiento de sus derechos”.

Finalmente, la Policía reiteró su solicitud a la ciudadanía para reportar hechos que puedan poner en riesgo a los niños de la ciudad y evitar casos de maltrato y abandono.