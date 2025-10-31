Estudiantes de la Uniatlántico marcharán este viernes en rechazo al nuevo rector

En medio de la tensión por la designación de Leyton Daniel Barrios Torres como rector de la Universidad del Atlántico, la comunidad estudiantil realizará este viernes una nueva jornada de movilización, que tendrá como punto de concentración la Plaza de la Paz a las 5:00 p.m., desde donde los manifestantes marcharán hasta la calle 72 con carrera 43, en el norte de Barranquilla.

La movilización se convoca en el marco del paro indefinido decretado por estudiantes y profesores, quienes cuestionan el proceso de designación rectoral y exigen garantías de transparencia y respeto por la autonomía universitaria.

El ambiente en torno a la protesta se ha intensificado luego de los hechos registrados este jueves en la Vía al Mar, donde un grupo de estudiantes bloqueó la carretera en rechazo a la elección del rector. La jornada terminó en enfrentamientos con la fuerza pública, lo que generó denuncias por uso desproporcionado de la fuerza y vulneración a la autonomía universitaria, según reportaron organizaciones estudiantiles.

“La protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción”

Frente a estos hechos, el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, expresó su respaldo al derecho a la protesta pacífica, pero rechazó los bloqueos y los actos violentos.

“Desde la Gobernación del Atlántico defendemos el derecho a la protesta pacífica y el pensamiento crítico que caracteriza a la comunidad universitaria. La universidad debe ser siempre un espacio de ideas, no de violencia. Rechazamos los actos vandálicos que han alterado la tranquilidad y el orden público. La protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción. Las autoridades actúan para identificar y judicializar a quienes buscan el caos. No lo vamos a permitir. La Vía al Mar debe permanecer abierta. Protestar no puede significar bloquear, agredir ni afectar a miles de ciudadanos. Que el diálogo —no la violencia— marque el rumbo de nuestro querido Alma Mater”, señaló el mandatario departamental.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, se pronunció sobre la situación y las decisiones adoptadas en el seno del Consejo Superior Universitario, asegurando que el Ministerio solicitó garantías y transparencia en el proceso.

“Desde la representación del Ministerio en el Consejo Superior dejamos clara nuestra postura frente a la exigencia de garantías para el proceso de designación rectoral. Acordamos la suspensión del proceso hasta tanto se documentaran las recusaciones y denuncias sobre el mismo. Ante el vacío de información durante la última sesión, nos retiramos junto con los representantes de Docentes, Exrectores y Presidencia, separándonos de las determinaciones tomadas, en defensa de la autonomía y la salvaguarda institucional”, afirmó Rojas.

El ministro agregó que el resultado de la votación de los cinco consejeros restantes, que condujo a la elección de Barrios Torres, originó la asamblea multiestamentaria y el paro universitario. Además, hizo un llamado a las autoridades locales a respetar el derecho a la protesta y evitar el ingreso de la fuerza pública al campus universitario.