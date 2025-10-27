Designan a Leyton Barrios como nuevo rector de la Universidad del Atlántico

Instalaciones de la Universidad del Atlántico y en el círculo el candidato Leyton Barrios.

El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico designó a Leyton Barrios Torres como nuevo rector del alma mater. Barrios es abogado egresado de esta misma universidad, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho. Actualmente se desempeña como secretario de Educación del Atlántico.

Una elección en medio de cuestionamientos

La designación se realizó en medio de recusaciones y controversias sobre el proceso de elección. El Ministerio de Educación había solicitado una aclaración inmediata respecto a la habilitación de Barrios para participar como candidato al cargo.

Cinco votos a favor definieron la elección

El nombramiento de Barrios Torres contó con el respaldo de cinco consejeros del Consejo Superior:

Eduardo Verano , gobernador del Atlántico.

, gobernador del Atlántico. Abraham González , representante de los egresados.

, representante de los egresados. Angelly Díaz Cordero , representante de los estudiantes.

, representante de los estudiantes. Miguel Caro , vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social, representante de las directivas académicas.

, vicerrector de Investigación, Extensión y Proyección Social, representante de las directivas académicas. Manuel Fernández Ariza, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla, en representación de los sectores productivos.

Tutelas y cuestionamientos al proceso

Durante el proceso de elección, diversos sectores cuestionaron el cumplimiento de los requisitos mínimos por parte del nuevo rector, especialmente en lo relacionado con su experiencia docente.

Los aspirantes Álvaro González, Wilson Quimbayo y Danilo Hernández interpusieron una acción de tutela, alegando la presunta vulneración de sus derechos al debido proceso e igualdad.