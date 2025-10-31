Política

“Pensando en el mejor futuro para Colombia”: Uribe tras encuentros con Ingrid y Marta Lucía Ramírez

Tras la absolución a su favor, el expresidente Uribe ha reactivado los acercamientos políticos con miras a las elecciones del 2026.

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images

Álvaro Uribe. Foto: Cristian Bayona / Long Visual Press / Universal Images Group via Getty Images / Long Visual Press

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe recibió en su residencia en Rionegro, Antioquia, a la excandidata y ahora directora del Partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt, luego de que esta colectividad avalara como su candidato presidencial al exembajador Juan Carlos Pinzón.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad