“Pensando en el mejor futuro para Colombia”: Uribe tras encuentros con Ingrid y Marta Lucía Ramírez
Tras la absolución a su favor, el expresidente Uribe ha reactivado los acercamientos políticos con miras a las elecciones del 2026.
Colombia
El expresidente Álvaro Uribe recibió en su residencia en Rionegro, Antioquia, a la excandidata y ahora directora del Partido Verde Oxígeno Ingrid Betancourt, luego de que esta colectividad avalara como su candidato presidencial al exembajador Juan Carlos Pinzón.