Estudiantes de la Uniatlántico realizan bloqueos en la Vía al Mar

Lugar del bloqueo por parte de los estudiantes.

A esta hora se reportan bloqueos en la vía Barranquilla – Cartagena por parte de estudiantes de la Universidad del Atlántico, quienes se declararon en paro indefinido.

Los carriles de la Vía al Mar, en cercanías de la carrera 46, se encuentran completamente bloqueados por estudiantes que con barricadas exigen la renuncia del nuevo rector Leyton Barrios.

Los conductores están tratando de tomar caminos alternos, lo que ha ocasionado monumentales trancones en esta carretera que conduce al departamento de Bolívar.

Esta situación se genera durante el paro indefinido de clases que han decretado los estudiantes, quienes piden la renuncia del actual rector.

Noticia en desarrollo...