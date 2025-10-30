El presidente Petro solicita investigar elección de rector de la Uniatlántico: hay disturbios

Más de cinco horas completa una protesta en la Universidad del Atlántico, por la reciente elección del rector Leyton Barrios. Ante esta situación, el presidente Gustavo Petro señaló que “no se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental”. Asimismo, solicitó que “el caso del Atlántico debe ser investigado a fondo”.

A su turno, el gobernador Eduardo Verano dijo que “desde la Gobernación del Atlántico defendemos el derecho a la protesta pacífica y el pensamiento crítico que caracteriza a la comunidad de la universidad. La universidad debe ser siempre un espacio de ideas, no de violencia. Rechazamos los actos vandálicos que han alterado la tranquilidad y el orden público. La protesta deja de ser legítima cuando se convierte en destrucción. Las autoridades actúan para identificar y judicializar a quienes buscan el caos. No lo vamos a permitir. La Vía al Mar debe permanecer abierta. Protestar no puede significar bloquear, agredir ni afectar a miles de ciudadanos. Que el diálogo —no la violencia— marque el rumbo de nuestro querido Alma Mater”.

¿Qué dijo el procurador General?

Ante esta manifestación también se pronunció el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, quien hizo un llamado a respetar la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia, tras los hechos ocurridos este jueves en el campus de la Universidad del Atlántico.

“Ante las protestas, que en ocasiones se tornaron violentas, y la decisión de estudiantes de ocho de las diez facultades la institución entró en paro indefinido, por lo que el jefe del Ministerio Público, pidió que se respete el derecho a la protesta pacífica y organizada”.

Eljach Pacheco resaltó la importancia de dirimir las diferencias mediante el diálogo y la concertación, y manifestó que debe prevalecer el diálogo en los diferentes espacios que se propicien para buscar una salida a la situación actual que vive el centro académico.

El Procurador anunció que se hará una investigación rigurosa sobre los hechos y las denuncias que se han presentado; de la valoración de la información que se obtenga se ordenarían las investigaciones pertinentes a quienes deban responder ante el Ministerio Público.