“Desde De la Espriella hasta Fajardo”: así sería la coalición que promueven Uribe y Gaviria

Este viernes se reunirán César Gaviria y Álvaro Uribe de cara a las elecciones de 2026. Foto: Colprensa/ Getty Images.

El municipio de Rionegro, en el oriente antioqueño, fue escenario este 31 de octubre de una reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y César Gaviria, para conformar una gran coalición política con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

Tras el encuentro, el expresidente Uribe aseguró que la conversación fue “muy constructiva” y confirmó que se está trabajando en una alianza “de base democrática” que integraría sectores del centro y de la oposición al actual gobierno. Según dijo, el propósito es “ser obreros de una gran coalición democrática, que gane para el bien de Colombia” y haga oposición al proyecto del presidente Gustavo Petro.

Uribe mencionó que en ese proceso se han sostenido diálogos con figuras como Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo, Ingrid Betancourt y Germán Vargas Lleras, todos con disposición a construir un proyecto común.

“Hemos estado trabajando en todas esas reuniones, mirando la posibilidad de construir esa gran coalición de base democrática, desde el doctor Abelardo de la Espriella hasta el doctor Sergio Fajardo. Hay una buena voluntad”, explicó el expresidente.

¿Posible participación en el senado?

El líder del Centro Democrático también dejó abierta la posibilidad de participar nuevamente en el Congreso, al señalar que su partido le ha propuesto integrar una lista cerrada al Senado.

“En una lista cerrada del Centro Democrático yo estaría de 25, me dicen que encabece. No tiene gracia porque es ponerlos a todos a que me ayuden, es un riesgo pero ayudamos a empujar”, comentó Uribe.

Uribe reiteró su postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas económicos y laborales, y aseguró que la coalición que se está gestando buscará ofrecer una alternativa “de austeridad, emprendimiento y educación” como pilares para el desarrollo del país.