En celebración de los 350 años, Medellín se consolida como destino líder del turismo responsable

Medellín, Antioquia

Medellín llega a la celebración de sus 350 años de historia en un momento de auge sin precedentes para el turismo. La capital antioqueña se ha consolidado como un referente latinoamericano en turismo urbano, cultural y sostenible, combinando innovación, patrimonio y hospitalidad.

Según el Sistema de Inteligencia Turística (SIT), en el primer semestre de 2025 la ciudad recibió 954.632 visitantes, lo que representa un crecimiento del 12,4 % frente al mismo periodo del año anterior. Del total, el 59 % fueron turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos, Panamá, México, Perú y Costa Rica.

Este desempeño posiciona a Medellín como la segunda ciudad de Colombia con más llegadas internacionales, superando por primera vez a Cartagena y ubicándose solo detrás de Bogotá. La ocupación hotelera promedio alcanzó el 72,2 %, con picos de hasta 85 % durante grandes eventos como Colombiamoda, la Feria de las Flores y los conciertos de artistas internacionales como Shakira.

El dinamismo del sector ha tenido un impacto directo en la economía local: en lo corrido del año, la actividad turística ha generado más de 58.000 millones de pesos, según la Secretaría de Turismo y Entretenimiento del Distrito.

Turismo con propósito y bienestar

El turismo es hoy uno de los pilares del Plan de Desarrollo “Medellín te quiere”, que lo integra dentro del eje de Bienestar Social y Económico. Por primera vez, la ciudad cuenta con una Secretaría de Turismo y Entretenimiento dedicada exclusivamente a fortalecer la industria, con dos subsecretarías enfocadas en la planificación, la promoción, el control y la cultura turística.

“El turismo es uno de los grandes motores del bienestar y el orgullo de Medellín. Cada visitante que llega deja empleo, confianza y oportunidades para la gente”, destaca la dependencia.

En 2024, el sector generó más de 102.000 empleos y la meta al cierre del cuatrienio es alcanzar 115.000, con una derrama económica anual superior a los 3 billones de pesos, que beneficia a familias vinculadas a la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local.

La ciudad impulsa además el programa “Medellín, destino turístico y sostenible”, que busca garantizar un turismo seguro, responsable y de calidad. El plan contempla el acompañamiento a más de 3.000 empresas en procesos de formación, formalización y sostenibilidad para 2027.

Sostenibilidad, cultura y experiencias

El enfoque actual de Medellín trasciende las cifras: su meta es convertirse en una ciudad ejemplo de turismo responsable. Iniciativas como “Medellín Sí Sabe” fortalecen la identidad culinaria paisa y promueven experiencias gastronómicas en todas las comunas y corregimientos. La Cuponera Medellín Sí Sabe, por ejemplo, ofrece descuentos en más de 20 restaurantes locales, integrando a cocineros tradicionales y jóvenes emprendedores.

El turismo comunitario también ha crecido con fuerza. En la Comuna 13, los recorridos guiados por residentes, las galerías de arte y los cafés culturales se consolidaron como una experiencia transformadora. En Manrique, el proyecto Constelaciones cubre más de 14.000 metros cuadrados de arte mural, convirtiendo la zona en un museo al aire libre.

El Centro de Medellín, con el programa “Vive el Centro”, promueve rutas patrimoniales, ferias y festivales, mientras el renovado Pueblito Paisa ofrece programación cultural permanente.

Estas iniciativas reflejan una estrategia clara: que el turismo no sea solo una fuente de ingresos, sino una herramienta de desarrollo humano, inclusión y orgullo local.

Reconocimientos internacionales

El posicionamiento global de Medellín se refleja en los múltiples reconocimientos recibidos en 2025. National Geographic la incluyó en su lista Best of the World 2026 como uno de los destinos más inspiradores del planeta.

Por su parte, la revista Time Out destacó al Distrito Creativo Perpetuo Socorro entre los 15 barrios más atractivos del mundo, resaltando su oferta cultural, gastronómica y sostenible.

Además, Medellín obtuvo el World Travel Award a la Mejor Oficina de Promoción Turística de Sudamérica y fue certificada con la acreditación internacional DMAP (Destination Marketing Accreditation Program) por Destinations International, convirtiéndose en la única ciudad colombiana en alcanzar este estándar de excelencia.

Infraestructura, innovación y conectividad

El avance turístico va de la mano de una fuerte inversión en infraestructura. El proyecto del Gran Parque Medellín, que incluye el Mar Urbano en el antiguo Aeroparque Juan Pablo II, representa una inversión superior a 195 mil millones de pesos y se convertirá en un nuevo ícono para el turismo deportivo y familiar.

Además, la ciudad se beneficiará de grandes obras regionales como el Túnel del Toyo y el Puerto de Antioquia, que mejorarán la conectividad con el Caribe y consolidarán el corredor turístico y logístico más importante del país.

El Sistema de Inteligencia Turística (SIT) continúa modernizándose: con un 75 % de avance, permitirá conocer en tiempo real quiénes visitan la ciudad, qué buscan, cuánto gastan y cuáles son los destinos más demandados. Toda la información está disponible para el público en www.turismomde.gov.co.+