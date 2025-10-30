Gaviria dice que reunión con Uribe será para buscar “un gran movimiento para cambiar a Colombia”

Congreso

El expresidente César Gaviria confirmó que este viernes 31 de octubre, sobre el mediodía, se reunirá con el también exmandatario colombiano Álvaro Uribe, para empezar a explorar una alianza presidencial de cara al 2026.

“Yo conservo con el presidente la mejor relación personal, nunca se me ha quebrantado, siempre he conservado con él la mejor relación personal y por eso para mí es fácil estar hoy aquí en Medellín y prepararme para una reunión que tengo mañana con él”, comenzó diciendo el director del Partido Liberal sobre este encuentro que puede representar el inicio de la materialización de esta alianza de centro derecha.

Gaviria aseguró que el objetivo de esa reunión es “empezar a trazar los rumbos de lo que debe llegar a ser este gran movimiento por el cual vamos a cambiar a Colombia”.

Aunque inicialmente se tenía estimado que el encuentro fuera en la residencia del expresidente Uribe, en Rionegro, finalmente se decidió que se va a realizar en un hotel en la ciudad de Medellín. Asistirán también el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, y el hijo del expresidente Gaviria, Simón Gaviria.