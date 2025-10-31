Capturados ocho presuntos integrantes de red de microtráfico en Titiribí, Suroeste de Antioquia

Titiribí, Antioquia

En un operativo contra el microtráfico en el municipio de Titiribí, la Policía de Antioquia logró la captura de ocho personas señaladas de integrar una estructura dedicada a la venta de estupefacientes y otros delitos que afectan directamente a niños y jóvenes de la región. La acción fue destacada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que señalaron que este tipo de resultados representan un alivio para las familias que ven cómo la droga se acerca a los entornos escolares.

Entre los detenidos figuran alias “La Machetera”, presunta expendedora; alias “Chipa”, quien sería el financiero del grupo; alias “Gullin”, “El Mono” y “Perea o Mopri”, señalados como expendedores; alias “Sapito o Ñato”, coordinador de expendios; alias “Santi, Villa o Gurre” y alias “Puñalada”, identificado como segundo cabecilla y sicario de la estructura.

De acuerdo con la investigación, los capturados estarían involucrados en los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego, actividades que desarrollaban en zonas cercanas a instituciones educativas y parques del municipio, buscando atraer a menores de edad al consumo y la distribución de drogas.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con los operativos para desmantelar las redes del microtráfico en los municipios del suroeste antioqueño y proteger los espacios donde se forman los niños y jóvenes.

La Policía de Antioquia invitó a la comunidad a denunciar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad y el bienestar de las familias.