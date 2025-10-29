“El presidente Petro se tiene que ir”: el expresidente Cesar Gaviria anunció reunión con Uribe

Durante la presentación de su nuevo libro, el expresidente de la República y actual director del Partido Liberal, Cesar Gaviria, anunció que hoy viaja rumbo a Medellín para sostener una reunión con el también exmandatario Álvaro Uribe para discutir acerca del “acuerdo” que los dos tenían relacionado con las elecciones presidenciales del próximo año.

“Allá vamos a hablar de la necesidad del acuerdo que teníamos ya escrito y que hay que volver a meter en este proceso, porque tenemos que ser capaces de tener un resultado que sea contundente” expresó el exmandatario Gaviria.

De igual manera, explicó que este resultado contundente debe ser producido para las elecciones de marzo con el fin de que no haya espacio que el presidente Gustavo Petro se quede. “El presidente Petro se tiene que ir y tenemos que tener una estrategia para que el presidente se vaya” dijo Gaviria.

Añadió que “es muy difícil escoger un candidato en medio de este clima” refiriéndose al candidato de la derecha, sin embargo, argumentó que la manera para que la estrategia se pueda llevar a cabo es “juntando todos esos partidos, todos esos candidatos y ganando la elección de la manera como hay que ganarla” sugiriendo una consulta para la elección de candidato presidencial.

El expresidente, concluyó hablando de la viabilidad de esta consulta para la elección de un solo candidato presidencial que represente la derecha: “el que gane la consulta, votamos todos por él, eso todavía es posible” señaló Gaviria.