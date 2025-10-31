Fueron neutralizadas 16 unidades de producción minera en Cáceres, Antioquia

Cáceres, Antioquia

En una operación contra la minería criminal, el Ejército Nacional logró la ubicación y destrucción de 16 Unidades de Producción Minera (UPM) en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, que eran utilizadas por estructuras delincuenciales para financiar sus actividades ilícitas.

El operativo se llevó a cabo en la vereda Guarumo, donde las tropas destruyeron 7 excavadoras, 4 motores industriales, 8 motobombas, 9 motores, 16 clasificadoras y 1.540 galones de insumos líquidos, utilizados para la extracción ilegal de minerales. Según las autoridades, este golpe representa una afectación directa a la capacidad logística y financiera de los grupos que operan en la región.

Además del impacto económico, la acción busca frenar los daños ambientales que genera la minería ilegal sobre los ríos y ecosistemas del Bajo Cauca, así como los efectos sociales que esta actividad tiene en las comunidades, entre ellos el desplazamiento.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar estas prácticas que fortalecen economías criminales. La línea habilitada es: 314 358 7212.