Regresa el helicóptero Halcón para reforzar la seguridad en Barranquilla

El alcalde Alejandro Char anunció el regreso del helicóptero Halcón a los cielos de Barranquilla como parte de las estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana.

La aeronave, perteneciente a la Policía Metropolitana de Barranquilla, cuenta con tecnología avanzada que permitirá mejorar la vigilancia aérea y la coordinación con las unidades en tierra.

¿De cuánto es la inversión?

Con una inversión superior a $1.400 millones, el helicóptero operará de forma permanente para proteger a los barranquilleros.

Durante un recorrido de supervisión, el mandatario distrital destacó que el Halcón está equipado con una cámara infrarroja, luces de alta potencia y bocinas para comunicación directa con la ciudadanía, herramientas que facilitarán la detección de actividades delictivas y el apoyo a los operativos policiales.

“Este helicóptero lo que busca finalmente es disuadir el peligro, disuadir al bandido. Aquí tenemos tecnología de punta para verlo, para fijarlo, para reconocerlo de 3 o 5 kilómetros”, dijo el alcalde Alejandro Char.

“No bajamos la guardia y buscamos todos los días seguridad”

El mandatario de los barranquilleros también señaló que “tenemos la posibilidad de monitorear esto con todo el servicio que está dentro de la ciudad, pero lo más importante es que nosotros en Barranquilla no bajamos la guardia y que buscamos todos los días la seguridad de nuestra gente y nosotros tenemos los recursos y le hemos dado las herramientas a la Policía Nacional para que cada día se produzcan muchos mejores resultados como ya se están viendo, como ya se perciben y yo creo que esta herramienta va a complementar un trabajo de mucha inteligencia”.

Por su parte, el general Edwin Urrego, comandante de la Policía de Barranquilla, resaltó el compromiso de la Administración Distrital con la seguridad, señalando que el apoyo tecnológico del Halcón representa un salto cualitativo en las capacidades operativas de la Policía Metropolitana.

“La priorización en temas de seguridad ha sido una de las líneas de nuestro alcalde y ha contribuido de manera significativa a que la Policía Nacional cada día se fortalezca con mayores capacidades y ese fortalecimiento ha redundado en el mejoramiento de los resultados en la lucha contra el crimen, en la lucha contra las organizaciones criminales que hacen presencia en esta ciudad, pero que hemos venido reduciendo y que hemos venido atacando a través de la judicialización, a través de las capturas que realizamos día a día”, sostuvo el uniformado.

El helicóptero cuenta con tres sensores principales —electroóptico, infrarrojo y de baja luz— que permiten observar y grabar en tiempo real los movimientos en tierra, incluso en condiciones de poca visibilidad.