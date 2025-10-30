6AM6AM

“La lucha de Colombia contra el narcotráfico ha irradiado en toda América y el caribe”: MinDefensa

El ministro Pedro Sánchez, habló en 6AM del atentado en el Cauca por parte de las disidencias de Alias Mordisco, narcotráfico y la relación con Estados Unidos

Ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Colprensa.

El ministro de Defensa Pedro Sánchez indicó en 6AM que rechazan los actos de las disidencias de Alias Mordisco que dejaron un soldado muerto y al menos ocho heridos en un atentado en la vía Panamericana en Cauca.

Atentado en el Cauca:

La violenta acción ocurrió en el corregimiento del Patía, municipio del Patía donde fue activado el poderoso artefacto al paso de un componente que se desplazaba hacia un Batallón de Entrenamiento.

En las últimas semanas, se han registrado cinco atentados contra la Fuerza Pública en este punto del departamento.

El ministro de Defensa, afirmó que: “Fue un atentado muy lamentable, un atentado terrorista contra unos de nuestros soldados que se estaban desplazando por vía terrestre, cerca al corregimiento del Patia. Lamentablemente perdimos a uno de nuestros hombres, un soldado fue asesinado y los otros 10 soldados se encuentran heridos”.

