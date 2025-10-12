Operativos de la Policía en Barranquilla dejan 9 capturados y más de 280 comparendos por convivencia

En el marco de una estrategia integral de seguridad, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía, intensificó sus operativos en distintos sectores de la ciudad y municipios aledaños, logrando importantes resultados en las últimas horas.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: haga clic acá para ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Las autoridades realizaron tomas masivas con participación de todas las especialidades de la Policía Nacional, orientadas a mejorar la tranquilidad y el orden público.

Durante estas acciones, fueron capturadas nueve personas por diferentes delitos; seis de ellas en flagrancia y tres mediante orden judicial. Además, se recuperó una motocicleta reportada como hurtada, la cual fue puesta a disposición de las autoridades competentes.

Controles de tránsito y medidas por convivencia

Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte también hicieron presencia en los operativos, imponiendo 171 comparendos por infracciones de tránsito. Como resultado, 32 motocicletas y dos vehículos fueron inmovilizados.

Asimismo, 90 personas fueron trasladadas por comportamientos que alteraban el orden público.

LEA TAMBIÉN: Israel y Hamás se peraparan para el intercambio de rehenes y la firma del acuerdo de paz

El brigadier general Urrego Pedraza reiteró el compromiso permanente de la Policía con la seguridad de los barranquilleros. “Estas intervenciones continuarán desarrollándose de forma constante como parte de una estrategia integral que busca fortalecer la convivencia ciudadana y contrarrestar los fenómenos delictivos”, aseguró.

Finalmente, la institución invitó a la ciudadanía a colaborar activamente con las autoridades, denunciando cualquier hecho sospechoso a través de las líneas 123, 165 y la línea contra el crimen: 317 896 5523. La información será manejada con absoluta reserva.