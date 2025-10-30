Un soldado muerto y al menos ocho heridos dejó atentado en la vía Panamericana en Cauca

Atentado en la vía Panamericana dejó un muerto y ocho heridos Foto: Ernesto Guzmán (EFE)

Un soldado profesional muerto y ocho heridos dejó un atentado con explosivo contra el Ejército en la vía Panamericana en el sur del Cauca.

La violenta acción ocurrió en el corregimiento del Patía, municipio del Patía donde fue activado el poderoso artefacto al paso de un componente que se desplazaba hacia un Batallón de Entrenamiento.

La secretaria de Salud departamental, Carolina Camargo aseguró que “cuatro de los militares por su inestabilidad y lesiones fueron trasladados a Cali y los otros cuatro al hospital Susana López de Valencia de Popayán”.

En esa parte delinque el frente Carlos Patiño de disidencias de Iván Mordisco.

En las últimas semanas, se han registrado cinco atentados contra la Fuerza Pública en este punto del departamento.