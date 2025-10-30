La familia de la bebé, presuntamente, abusada por su padrastro pide recaptura del señalado agresor

La familia de la bebé que, presuntamente, fue abusada por su padrastro pide que las autoridades recapturen al señalado.

Sigue la consternación en el sector de Villa Anillo, suroccidente de Barranquilla, luego de conocerse que una menor de un año y nueve meses fue víctima de supuestos abusos sexuales por parte de su padrastro.

Lo que se conoce es que el señalado mandaba a la madre de la niña a la tienda y, en ese tiempo, al parecer, abusada de la menor.

La situación fue alertada por los vecinos, quienes al notar que la pequeña lloraba cada vez que su mamá salía de la casa, decidieron percatarse de lo que ocurría dentro de la vivienda cuando la bebé se quedaba sola con su padrastro.

“Nosotros sospechábamos porque él mandaba mucho a la mamá a hacer los mandados y la mamá demoraba. Y en ese momento que la mamá demoraba, nosotros notábamos que la niña lloraba. Y decidimos, con la curiosidad, decidimos espiar por un hueco de la pared que tiene. Y conseguimos esos hechos de donde él la golpea y donde él también la abusaba. Esto causa indignación porque yo tengo hijos y imaginar que eso se lo puedan hacer a mis hijos sería muy indignante”, dijo la testigo.

Fue dejado en libertad

El material fue entregado por la comunidad en el CAI de Los Olivos, lo que permitió la captura inmediata del hombre y su traslado a la URI de la Fiscalía.

Sin embargo, el presunto agresor, horas más tarde, fue dejado en libertad, situación que ha generado rechazo e indignación entre los familiares de la víctima y los habitantes del sector.

Uno de los familiares de la pequeña contó que la madre, quien tiene 17 años, está “más pendiente de lo que le pueda pasar a su pareja que a su propia hija”.

Los familiares de la menor solicitan la intervención urgente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y que el caso no quede en la impunidad.