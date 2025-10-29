Barranquilla acelera hacia la movilidad eléctrica con la llegada del Autofest 2025

Barranquilla se prepara para dar un paso decisivo hacia la movilidad limpia y sostenible con la realización del Autofest 2025, un evento que reunirá las últimas tendencias en autos, motos y tecnología eléctrica del 13 al 16 de noviembre.

El impulso empresarial hacia una movilidad sostenible

Según Yilda Castro, directora de Fenalco Atlántico, esta feria se consolida como un espacio clave para promover la innovación tecnológica en el sector automotor y acercar a los ciudadanos a las nuevas alternativas de transporte responsable con el medio ambiente.

“Autofest 2025 se consolida como una vitrina empresarial de impacto regional, que impulsa la movilidad sostenible y reúne una amplia oferta de vehículos híbridos y eléctricos, cuyo comportamiento en ventas sigue siendo positivo en Barranquilla y el Caribe”, dijo Castro.

Beneficios para los propietarios de vehículos eléctricos e híbridos

En el Atlántico, los dueños de vehículos eléctricos e híbridos disfrutan de un descuento del 70% en el impuesto vehicular durante cinco años, una medida que, de acuerdo con Damaris Perdomo, coordinadora del impuesto vehicular, busca incentivar la modernización del parque automotor y reducir la huella ambiental.

“En el Atlántico, los propietarios de vehículos híbridos y eléctricos reciben un descuento del 70% en el impuesto vehicular durante cinco años, un beneficio que ha dinamizado el parque automotor y aportado tanto al medio ambiente como a la economía regional”, explicó.

Una vitrina para el futuro de la movilidad

El Autofest 2025 combinará exposición comercial, demostraciones en vivo y charlas especializadas. Los asistentes podrán conocer de primera mano los nuevos modelos, probar vehículos eléctricos y aprender sobre las ventajas de esta tecnología que marca el rumbo de la movilidad en el Caribe.