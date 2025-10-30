Aumentaron la transferencia de Colombia Mayor para beneficiarios en Antioquia

Medellín

La gerencia en Antioquia de Prosperidad Social anunció que desde hoy jueves, 30 de octubre y hasta el próximo 14 de noviembre, se cumplirá el décimo ciclo de la entrega de recursos del programa Colombia Mayor.

¿Cuánto comenzarán a recibir los beneficiarios?

A partir de esta ronda de entrega de dinero, las mujeres mayores de 70 años y los hombres mayores de 75 años, beneficiarios de esa estrategia del Gobierno Nacional, pasarán de recibir 80 mil pesos a 230 mil pesos.

Simón Rivera Londoño, gerente regional en Antioquia de Prosperidad Social, indicó que “El Gobierno Nacional le está cumpliendo a nuestros abuelos y abuelas antioqueñas, quienes con tanto esfuerzo y trabajo le han aportado al desarrollo de nuestro departamento. Dignificar estas vidas es algo que nos llena de orgullo, y por eso, este beneficio es muy importante para el bienestar de ellos y ellas”.

Según los voceros de Prosperidad Social, se espera que “todo beneficiario que reciba este aumento, supera la línea de pobreza extrema”.

Con ese incremento, se realizará la nivelación del subsidio para personas mayores de 80 años, que pasarán a recibir el mismo monto, en lugar de los 225.000 pesos otorgados en ciclos anteriores.

No hay cambios en el mecanismo de entrega del beneficio

El gerente regional en Antioquia de Prosperidad Social, Simón Rivera, aclaró que la entrega de los recursos se hace por medio de transferencia bancaria o giro y que no tendrá cambios de sede o alguna modificación en la manera como se viene haciendo el retiro del dinero por parte de los beneficiarios.

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados son los encargados de la entrega de los subsidios de Colombia Mayor. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.

Buscan reducir niveles de vulnerabilidad

En un comunicado, la dirección de Prosperidad Social recordó que “el programa, que atiende a mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad, beneficiará en este ciclo a 121.327 personas en todo el departamento”.

La inversión total del Gobierno Nacional, por medio de Prosperidad Social, es cerca de 28 mil millones de pesos en las diferentes regiones del país.

El gobierno nacional agregó que “el aumento y los ajustes al programa Colombia Mayor fueron establecidos mediante la Resolución 02229 de 2025, la cual define los nuevos montos del subsidio y las edades para acceder al mismo. La resolución también dispone que el valor del subsidio se incrementará anualmente conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), garantizando así la actualización del beneficio de acuerdo con la inflación”.