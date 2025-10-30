Juez le niega medida provisional a Daniel Quintero mientras estudia tutela

Medellín, Antioquia

Un juez del Juzgado 62 Administrativo de Bogotá admitió para estudio la tutela presentada por Daniel Quintero Calle contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, en la que solicitaba habilitar de manera inmediata el comité promotor denominado “Reset Total contra el Narco y los Corruptos”. Con este mecanismo, el exmandatario pretendía avanzar en la recolección de firmas para impulsar su proyecto político.

La decisión judicial, sin embargo, negó la medida provisional solicitada por Quintero. Esto significa que mientras se estudia el fondo de la tutela, el comité no podrá ser inscrito ni avanzar en la recolección de apoyos ciudadanos. El juez consideró que no se demostró un perjuicio irremediable que justificara la activación de la medida.

Contexto electoral

La tutela se conoce en medio de la incertidumbre sobre la participación de Quintero en la consulta del Pacto Histórico realizada el 26 de octubre. Su fotografía apareció en los tarjetones oficiales y obtuvo alrededor de 140.000 votos en todo el país.

Es de recordar que el pasado 28 de octubre, el exalcalde no fue recibido en la Registraduría Nacional del Estado Civil, porque se espera un concepto del Consejo Nacional Electoral, frente a la situación jurídica de la candidatura del exmandatario.