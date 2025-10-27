Prosperidad Social y la DIAN entregan mercancías incautadas a comunidades vulnerables de Cartagena

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en articulación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), realizó este viernes la entrega de mercancías incautadas a asociaciones de pescadores artesanales, tenderos y emprendedores de comunidades vulnerables de Cartagena y municipios aledaños del departamento de Bolívar.

El evento se llevó a cabo en la Gerencia Regional de Prosperidad Social en Bolívar, bajo la coordinación de su gerente, María Alejandra Benítez Hurtado, quien destacó la importancia de estas entregas como un acto de justicia social y de dignidad para quienes han sostenido sus comunidades con trabajo y esfuerzo.

“Estas entregas son una muestra del compromiso del Gobierno Nacional con la equidad y la economía popular. Las mercancías que antes eran producto de ilegalidad ahora se convierten en herramientas para el progreso de familias que luchan cada día por salir adelante.

Siendo las beneficiadas en esta entrega, asociaciones de pescadores y emprendedores locales”, expresó Benítez Hurtado.

Los bienes entregados incluyen 221 básculas electrónicas a asociaciones de pescadores y emprendedores locales, esterilizador de toallas para el hogar geriátrico El Edén, en Turbaco y mesa y estanterías para la Junta de acción Comunal de Nuevo Paraguay.

Durante la jornada, los beneficiarios resaltaron el acompañamiento de Prosperidad Social en la promoción de oportunidades para el trabajo digno y el fortalecimiento de la economía familiar. Don José Rivas, representante de la Asociación de Pescadores de Cartagena, agradeció el apoyo recibido y afirmó: “Esta ayuda representa esperanza para nuestras familias. Con estos insumos podremos continuar nuestra labor y mantener viva la tradición pesquera que nos identifica”.

El departamento de Bolívar registra más de 210.000 beneficiarios de programas sociales de Prosperidad Social, con una inversión superior a $209 mil millones de pesos en 2025 a través de programas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Compensación del IVA, Familias en su Tierra y Renta Joven, además de inversiones en infraestructura social y acompañamiento comunitario.

Prosperidad Social reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la inclusión productiva y la reducción de la pobreza en Bolívar, fortaleciendo alianzas institucionales que devuelvan oportunidades a las familias más necesitadas.

Esta entrega se realizó en el marco de la alianza estratégica con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) quien incauta mercancía y las adjudica a la nación.