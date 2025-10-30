Profesores de Antioquia se suman al paro nacional de 24 horas este 30 de octubre

Los profesores de Antioquia anunciaron su participación en el paro nacional de 24 horas convocado para este jueves 30 de octubre, una jornada que busca exigir garantías para el ejercicio sindical y protestar por lo que califican como acciones de represión y desconocimiento de derechos por parte de las autoridades locales y el Gobierno Nacional.

La Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) afirmó que la protesta social es un derecho constitucional y cuestionó recientes pronunciamientos de la Alcaldía de Medellín frente a la movilización del magisterio. Según el sindicato, las autoridades locales “pretenden reprimir la participación de los maestros en acciones de movilización social” y llamó a la administración municipal a garantizar el respeto a las libertades sindicales.

El gremio insistió en que la defensa de la salud, la educación pública y la dignificación docente son ejes centrales de la movilización, y recalcó que el paro se realizará en el contexto de la exigencia de un servicio de salud digno para el magisterio y sus familias.

Movilización en Medellín

La concentración principal en Antioquia se realizará en Medellín. Los docentes se reunirán a partir de las 10:00 a.m. en la sede de ADIDA, en el Centro de la ciudad. Desde allí iniciará una marcha que recorrerá la Avenida Oriental para culminar en el Parque de las Luces.

📢 El derecho a la protesta es legítimo.

Rechazamos toda forma de intimidación o represión contra el magisterio.



Mañana, las y los docentes salimos nuevamente a las calles porque defender la salud y la dignidad no es un delito, es un deber. pic.twitter.com/ZShaF1APgR — ADIDA (@AdidaSindicato) October 30, 2025

ADIDA hizo un llamado a todos sus afiliados a participar masivamente en la jornada y reiteró que la protesta social “no es un delito”, sino una herramienta legítima para la defensa de derechos fundamentales como la salud y la educación.