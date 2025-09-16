Buscan a más de 54 mil adultos mayores en el Atlántico para que reciban beneficios estatales

¿Cuál es el último día para reclamar el pago de Colombia Mayor en junio? El DPS dio la fecha. Imagen de fonfo de Canva

El Departamento de Prosperidad Social (DPS) adelanta en el Atlántico la campaña nacional “Dignidad Mayor”, cuyo propósito es identificar e inscribir a adultos mayores en condiciones de pobreza y vulnerabilidad que actualmente no reciben ningún beneficio del Gobierno Nacional.

La directora regional del DPS, Melisa Obregón, explicó que en el Atlántico hay alrededor de 54.000 adultos mayores registrados en la base de datos, de los cuales cerca de 21.000 viven en Soledad y 24.000 en Barranquilla. El resto se distribuye en los demás municipios, donde se están realizando jornadas masivas de inscripción en coordinación con las alcaldías.

Los adultos mayores que quieran vincularse pueden acercarse a las alcaldías municipales, a la sede de Prosperidad Social en Barranquilla (carrera 58 #64-188) o realizar el proceso de manera virtual a través de la página web www.prosperidadsocial.gov.co

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos incluyen ser hombre desde los 65 años o mujer desde los 60, no contar con pensión ni ingresos, y también se contemplan campesinos, indígenas, raizales, afrocolombianos y cuidadores de personas con discapacidad. Asimismo, podrán inscribirse hombres desde los 55 y mujeres desde los 50 que tengan una pérdida de capacidad laboral superior al 50%.

Obregón aclaró que quienes ya se encuentran en el programa Colombia Mayor no necesitan realizar este trámite, pues ya hacen parte de la base de datos.

La funcionaria también anunció que, a partir de octubre, los montos de Colombia Mayor tendrán un incremento significativo: los beneficiarios entre 70 y 75 años pasarán de recibir 80.000 a 230.000 pesos mensuales, mientras que los mayores de 80 años recibirán 230.000 pesos.

Con esta campaña, el DPS busca anticiparse a la entrada en vigencia de la reforma pensional, asegurando la identificación de potenciales beneficiarios y garantizando que más adultos mayores accedan a los apoyos del Estado.