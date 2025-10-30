Tras acuerdos, fue levantado el paro de taxistas del Valle de Aburrá

Medellín

Tras dos días de protestas que generaron congestiones y dificultades de movilidad en Medellín, los taxistas del Valle de Aburrá decidieron levantar el paro luego de alcanzar acuerdos con las secretarías de movilidad de los municipios del área metropolitana.

Entre los compromisos pactados, las autoridades se comprometieron a compartir con el gremio los reportes de los agentes de tránsito sobre los operativos de control a vehículos particulares que prestan servicios de transporte informal a través de plataformas digitales.

Pese al levantamiento de la protesta, los voceros del gremio anunciaron que continuarán en asamblea permanente hasta el próximo 12 de noviembre, fecha límite para evaluar el cumplimiento de los acuerdos y decidir si el paro debe continuar o no.

Razones de la protesta

La movilización tuvo como principal causa la falta de control frente al transporte informal. Los taxistas denuncian que las plataformas digitales permiten a particulares ofrecer servicios sin regulación, lo que consideran una competencia desleal que afecta directamente sus ingresos.

De acuerdo con los conductores, cada vez son más los vehículos particulares que operan como transporte público sin cumplir los requisitos legales, mientras el gremio debe asumir altos costos operativos y someterse a una estricta regulación.