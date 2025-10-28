¿Quiénes pueden acceder a los alivios de créditos transitorios del ICETEX? Conozca los detalles

Muchos son los beneficiados con los créditos que brinda el ICETEX para diferentes estudios. Por diversas razones hay quienes no logran hacer los pagos a tiempo y es necesario una franja de alivios que permitan hacer más fácil los diferentes pagos, para ello, la entidad crea una línea de alivios transitorios.

Lea más información: Beneficiarios de ICETEX piden a presidente de comisión primera de senado acelerar trámite de reforma

¿Qué son los alivios transitorios?

Los alivios transitorios del ICETEX más comunes son la interrupción temporal de pagos por desempleo o enfermedad grave, y los giros adicionales para estudiantes que no han terminado su plan de estudios. También existen otras ayudas, como la reducción transitoria de la tasa de interés y planes de alivio con condonación de intereses y/o capital.

¿Quiénes pueden solicitar los alivios?

Le puede interesar: Fechas de plazo en el ICETEX para créditos: estos son los requisitos y programas en los que aplica

Los alivios transitorios del ICETEX aplican para estudiantes que están en etapa de estudios y han agotado los giros de su crédito, quienes pueden solicitar giros adicionales para matrícula o sostenimiento. También existen otras medidas para quienes están en mora, como la condonación de intereses para deudores con mora entre 61 y 90 días, y el alivio de suspensión de cuotas para desempleados.

Lea también: Corte llama la atención al ICETEX para que sea claro en las condiciones de los créditos

¿Cómo solicitar estos alivios?

Para interrupción temporal: Leer el instructivo y diligenciar el formato de solicitud de prórroga o interrupción. Radicar la solicitud a través de la Ventana Digital del ICETEX.

Leer el instructivo y diligenciar el formato de solicitud de prórroga o interrupción. Radicar la solicitud a través de la Ventana Digital del ICETEX. Para giros adicionales: Completar la documentación necesaria y presentarla al ICETEX. Contactar al ICETEX para conocer los requisitos específicos y el proceso de solicitud.

Más información: Es oficial: Icetex suspende subsidio a la tasa de interés y beneficiarios verán subir sus cuotas

¿Qué ofrece el alivio?

El 75% de condonación de intereses corrientes y de mora vencidos.

El pago de la deuda en una o dos cuotas consecutivas para quedar al día.

Le puede interesar: Gobierno evalúa otorgar recursos para subsidiar tasa de créditos vigentes del ICETEX

Duración del alivio

Estos alivios transitorios se generan por un termino que suele ser por un período de 6 meses, que puede solicitarse por el titular del crédito, deudor solidario o apoderado.

Otros programas y beneficios:

Plan de oportunidades: Existen beneficios adicionales para quienes tienen buen comportamiento de pago o han realizado labor social, como la condonación parcial del capital por pago anticipado de la deuda, señala el ICETEX.

Existen beneficios adicionales para quienes tienen buen comportamiento de pago o han realizado labor social, como la Beneficiarios del Programa de Protección Constitucional: Se encuentran en un mecanismo transitorio si su crédito fue aprobado bajo esta línea y no se certificó su condición de discapacidad, indica el ICETEX.

Más información: Icetex abre convocatoria de créditos para financiar programas como diplomados y certificaciones

Actualmente, existe un proyecto de ley en discusión en el Senado de la república que contempla la condonación del 100% de los intereses moratorios, condonación parcial de capital, y la posibilidad de acuerdos de pago con tasas preferenciales para quienes no pueden seguir pagando sus créditos.