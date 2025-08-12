Icetex abre convocatoria de créditos para financiar programas como diplomados y certificaciones

El Icetex abrió la convocatoria de créditos educativos para financiar programas flexibles como diplomados, certificaciones y capacitaciones en una segunda lengua en el país.

Esta nueva oferta está dirigida a colombianos que tengan formación en niveles técnicos, tecnólogos o profesionales, o estudiantes con mínimo cinco semestres aprobados en Instituciones de Educación Superior reconocidas por el Ministerio de Educación.

“Los créditos educativos para educación continuada están disponibles para cursar programas en segundo semestre de 2025 y financian hasta 25 SMMLV para matrícula, que se pagarán, el 30% en época de estudios y el restante 70 % luego de la graduación en un plazo de hasta de 24 meses”, indicó la entidad.

Requisitos para acceder al crédito

Los interesados, deberán cumplir con una serie de condiciones para acceder al crédito, tales cómo:

Ser admitido en el programa a financiar en una institución educativa con convenio con ICETEX

Presentar un deudor solidario , persona natural que firmará las garantías de respaldo a la deuda.

, persona natural que firmará las garantías de respaldo a la deuda. Haber cursado por lo menos cinco semestres en una Institución de Educación Superior con reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional.

Si ha tenido o tiene un crédito con el ICETEX, debe haber cancelado mínimo el 50% de la deuda y estar al día en los pagos, entre otros

“Estamos diversificando nuestra oferta de apoyos para vivir la educación superior. Con las convocatorias de créditos para Educación Continuada, así como la de educación para el trabajo y el desarrollo humano , que también se encuentra abierta”, dijo el presidente de Icetex, Álvaro Urquijo